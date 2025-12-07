«Флорида» обыграла «Коламбус» в матче с 13-ю голами, у Воронкова и Марченко по голу

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Флориды» забивали Эван Родригес, Картер Вераге (дважды), Сет Джонс и Брэд Маршан, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

За «Коламбус» отличились Дэймон Сиверсон, Дмитрий Воронков, Майлз Вуд, Кирилл Марченко, Коул Силлинджер и Исак Лундестрём. На счету Ивана Проворова две результативные передачи. У Воронкова одна голевая передача. Нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.