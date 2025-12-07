Марченко и Воронков забросили свои 10-е шайбы в сезоне НХЛ, поразив ворота Бобровского

Форварды «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отличились заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который завершился недавно победой «пантер» в овертайме со счётом 7:6.

Ворота хозяев защищал звёздный голкипер Сергей бобровский. Воронков поразил его ворота во втором периоде на 26-й минуте встречи. Ассистировали ему Иван Проворов и Зак Веренски. Марченко отличился заброшенной шайбой также во втором отрезке встречи, забив на 31-й минуте игры с передач Адама Фантилли и россиянина Воронкова. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голов нападающих «Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Марченко и Воронков перешли рубеж в 10 голов в текущем сезоне НХЛ. В активе Кирилла 24 (10+14) очка в 28 матчах, а на счету Дмитрия кроме 10 шайб добавляется 10 результативных передач в 28 встречах регулярки.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: