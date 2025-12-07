Скидки
Марченко и Воронков забросили свои 10-е шайбы в сезоне НХЛ, поразив ворота Бобровского

Форварды «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отличились заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который завершился недавно победой «пантер» в овертайме со счётом 7:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Проворов, Силлинджер) – 07:39 (pp)     1:1 Родригес (Самоскевич) – 09:47     1:2 Воронков (Проворов, Веренски) – 25:26     1:3 Вуд (Койл, Лундестрём) – 25:57     1:4 Марченко (Фантилли, Воронков) – 30:24     2:4 Вераге (Джонс, Маршан) – 31:15     3:4 Вераге (Маршан, Беннетт) – 33:10 (pp)     4:4 Джонс (Райнхарт, Беннетт) – 36:11 (pp)     4:5 Силлинджер (Джонсон, Матейчук) – 38:26     4:6 Лундестрём (Вуд, Смит) – 42:27     5:6 Маршан (Беннетт, Вераге) – 44:21     6:6 Лунделль (Луостаринен) – 54:18     7:6 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:56    

Ворота хозяев защищал звёздный голкипер Сергей бобровский. Воронков поразил его ворота во втором периоде на 26-й минуте встречи. Ассистировали ему Иван Проворов и Зак Веренски. Марченко отличился заброшенной шайбой также во втором отрезке встречи, забив на 31-й минуте игры с передач Адама Фантилли и россиянина Воронкова. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голов нападающих «Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Марченко и Воронков перешли рубеж в 10 голов в текущем сезоне НХЛ. В активе Кирилла 24 (10+14) очка в 28 матчах, а на счету Дмитрия кроме 10 шайб добавляется 10 результативных передач в 28 встречах регулярки.

