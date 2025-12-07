Бобровский вышел на шестое место по числу побед в овертайме в истории НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал свою 96-ю победу в карьере в матче, завершившемся в овертайме, обойдя Джонатана Куика (95) и заняв шестое место в истории НХЛ по этому показателю. Впереди него только Марк-Андре Флёри (137), Роберто Луонго (115), Мартин Бродо (111), Райан Миллер (108), и Хенрик Лундквист (103).

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:6. В этой встрече Бобровский сделал 25 сейвов.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 20 матчах, в которых одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,98 гола за матч.