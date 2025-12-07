Бобровский вышел на шестое место по числу побед в овертайме в истории НХЛ
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал свою 96-ю победу в карьере в матче, завершившемся в овертайме, обойдя Джонатана Куика (95) и заняв шестое место в истории НХЛ по этому показателю. Впереди него только Марк-Андре Флёри (137), Роберто Луонго (115), Мартин Бродо (111), Райан Миллер (108), и Хенрик Лундквист (103).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Проворов, Силлинджер) – 07:39 (pp) 1:1 Родригес (Самоскевич) – 09:47 1:2 Воронков (Проворов, Веренски) – 25:26 1:3 Вуд (Койл, Лундестрём) – 25:57 1:4 Марченко (Фантилли, Воронков) – 30:24 2:4 Вераге (Джонс, Маршан) – 31:15 3:4 Вераге (Маршан, Беннетт) – 33:10 (pp) 4:4 Джонс (Райнхарт, Беннетт) – 36:11 (pp) 4:5 Силлинджер (Джонсон, Матейчук) – 38:26 4:6 Лундестрём (Вуд, Смит) – 42:27 5:6 Маршан (Беннетт, Вераге) – 44:21 6:6 Лунделль (Луостаринен) – 54:18 7:6 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:56
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в овертайме обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:6. В этой встрече Бобровский сделал 25 сейвов.
В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 20 матчах, в которых одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,98 гола за матч.
