Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 7 декабря 2025, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» обыграли на выезде «Тампу», у Сорокина шат-аут и 29 отражённых бросков
Комментарии

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Ли, Деанджело) – 52:46 (pp)     0:2 Сизикас – 59:58    

На счету российского вратаря («Айлендерс») Ильи Сорокина шат-аут и 29 отражённых бросков.

Заброшенные шайбы на счету Калума Ритчи и Кейси Сизикаса.

Нападающий гостей Максим Шабанов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 декабря. «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» 8 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
