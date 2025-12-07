«Айлендерс» обыграли на выезде «Тампу», у Сорокина шат-аут и 29 отражённых бросков

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На счету российского вратаря («Айлендерс») Ильи Сорокина шат-аут и 29 отражённых бросков.

Заброшенные шайбы на счету Калума Ритчи и Кейси Сизикаса.

Нападающий гостей Максим Шабанов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 декабря. «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» 8 декабря.