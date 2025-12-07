«Монреаль» по буллитам обыграл «Торонто» в НХЛ, у Демидова передача

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенная шайба на счету Коула Кофилда. Александр Тексье стал автором решающего послематчевого буллита.

У хозяев единственный гол у Скотта Лотона.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей.

Вратарь «Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов (Россия) на льду не появился.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 9 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» 7 декабря.