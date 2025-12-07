Скидки
Торонто Мэйпл Лифс – Монреаль Канадиенс, результат матча 7 декабря 2025, счет 1:2 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» по буллитам обыграл «Торонто» в НХЛ, у Демидова передача
Комментарии

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд – 28:25 (pp)     1:1 Лотон (Руа) – 50:28 (sh)     1:2 Тексье – 65:00    

В составе победителей заброшенная шайба на счету Коула Кофилда. Александр Тексье стал автором решающего послематчевого буллита.

У хозяев единственный гол у Скотта Лотона.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей.

Вратарь «Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов (Россия) на льду не появился.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 9 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» 7 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
