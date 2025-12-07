Скидки
Бостон Брюинз – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 7 декабря 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» разобрался дома с «Нью-Джерси» в НХЛ, у Задорова передача
Комментарии

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Минтен (Кастелич, Жанно) – 17:40     1:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 18:39     2:1 Гики (Линдхольм, Задоров) – 21:12     3:1 Миттельштадт (Заха, Арвидссон) – 56:25     4:1 Пик – 57:46    

У хозяев заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен, Морган Гики, Кейси Миттельштадт и Эндрю Пик.

У гостей единственный гол у Тимо Майера.

Российский нападающий «Брюинз» Никита Задоров записал на своё счёт результативную передачу.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз» 10 декабря. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет на выезде с «Оттавой Сенаторз» 10 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
