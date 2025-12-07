«Бостон» разобрался дома с «Нью-Джерси» в НХЛ, у Задорова передача
В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Минтен (Кастелич, Жанно) – 17:40 1:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 18:39 2:1 Гики (Линдхольм, Задоров) – 21:12 3:1 Миттельштадт (Заха, Арвидссон) – 56:25 4:1 Пик – 57:46
У хозяев заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен, Морган Гики, Кейси Миттельштадт и Эндрю Пик.
У гостей единственный гол у Тимо Майера.
Российский нападающий «Брюинз» Никита Задоров записал на своё счёт результативную передачу.
В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз» 10 декабря. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет на выезде с «Оттавой Сенаторз» 10 декабря.
