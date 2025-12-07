«Бостон» разобрался дома с «Нью-Джерси» в НХЛ, у Задорова передача

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен, Морган Гики, Кейси Миттельштадт и Эндрю Пик.

У гостей единственный гол у Тимо Майера.

Российский нападающий «Брюинз» Никита Задоров записал на своё счёт результативную передачу.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз» 10 декабря. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет на выезде с «Оттавой Сенаторз» 10 декабря.