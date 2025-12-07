Воронков — седьмой по скорости достижения 100 очков в НХЛ с момента дебюта за «Коламбус»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.

За «Коламбус» отличились Дэймон Сиверсон, Дмитрий Воронков, Майлз Вуд, Кирилл Марченко, Коул Силлинджер и Исак Лундестрём. На счету Ивана Проворова две результативные передачи. У Воронкова одна голевая передача.

Первое результативное действие в матче помогло Воронкову достичь отметки в 100 очков за карьеру в НХЛ. Выступающий на протяжении всей карьеры в НХЛ за «Коламбус» российский нападающий затратил 176 матчей на достижение этой отметки.

Воронков стал седьмым игроком в истории «Блю Джекетс» по скорости достижения 100 очков в НХЛ с момента своего дебюта в клубе. Быстрее были только Пьер-Люк Дюбуа (142), Николай Жердев (150), Адам Фантилли (158), Рик Нэш (164), Кирилл Марченко (170) и Кент Джонсон (175).