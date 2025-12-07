«Каролина» уверенно на своём льду обыграла «Нэшвилл», у Свечкова ассист

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш» 10 декабря.