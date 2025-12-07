«Каролина» уверенно на своём льду обыграла «Нэшвилл», у Свечкова ассист
В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 08:01 (pp) 2:0 Элерс (Джарвис, Гостисбер) – 09:55 (pp) 3:0 Каррье (Мартинук, Стаал) – 19:44 4:0 Блейк (Элерс, Миллер) – 35:46 5:0 Ахо – 44:45 5:1 Бантинг (Хаула, Вуд) – 46:26 (pp) 6:1 Блейк (Элерс) – 48:12 6:2 Вуд (Свечков, Стастни) – 49:09 6:3 Форсберг (Бланкенбург, Стастни) – 51:36
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш» 10 декабря.
