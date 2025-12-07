Скидки
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 7 декабря 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» уверенно на своём льду обыграла «Нэшвилл», у Свечкова ассист
Комментарии

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Холл (Блейк, Стэнковен) – 08:01 (pp)     2:0 Элерс (Джарвис, Гостисбер) – 09:55 (pp)     3:0 Каррье (Мартинук, Стаал) – 19:44     4:0 Блейк (Элерс, Миллер) – 35:46     5:0 Ахо – 44:45     5:1 Бантинг (Хаула, Вуд) – 46:26 (pp)     6:1 Блейк (Элерс) – 48:12     6:2 Вуд (Свечков, Стастни) – 49:09     6:3 Форсберг (Бланкенбург, Стастни) – 51:36    

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Колорадо Эвеланш» 10 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
