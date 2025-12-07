Российский голкипер Илья Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по матчам «на ноль»
В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Ли, Деанджело) – 52:46 (pp) 0:2 Сизикас – 59:58
Главным героем матча стал российский голкипер «островитян» Илья Сорокин, отразивший 32 броска и оформивший шат-аут.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, проводящий всю карьеру в лиге в составе «Айлендерс» 30-летний вратарь оформил свой 25-й «сухарь» за «островитян» и вышел на первое место в истории американского клуба, повторив рекорд Гленна Рёша (25).
