Российский голкипер Илья Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по матчам «на ноль»

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Главным героем матча стал российский голкипер «островитян» Илья Сорокин, отразивший 32 броска и оформивший шат-аут.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, проводящий всю карьеру в лиге в составе «Айлендерс» 30-летний вратарь оформил свой 25-й «сухарь» за «островитян» и вышел на первое место в истории американского клуба, повторив рекорд Гленна Рёша (25).