Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз – Сент-Луис Блюз, результат матча 7 декабря 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» обыграл на выезде «Оттаву» в НХЛ, у Бучненвича ассист
В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Шенн, Зутер) – 37:36     0:2 Нейборс (Бучневич) – 40:12     1:2 Зеттерлунд (Халлидей, Жиру) – 55:39 (pp)    

В следующей встрече «Оттава Сенаторз» встретится дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 10 декабря. «Сент-Луис Блюз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» 8 декабря.

