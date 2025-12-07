«Сент-Луис» обыграл на выезде «Оттаву» в НХЛ, у Бучненвича ассист

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В следующей встрече «Оттава Сенаторз» встретится дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 10 декабря. «Сент-Луис Блюз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» 8 декабря.