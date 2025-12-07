Картер Вераге вплотную приблизился к необычному рекорду Павла Буре во «Флориде»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.
В составе «Флориды» забивали Эван Родригес, Картер Вераге (дважды), Сет Джонс и Брэд Маршан, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.
Вераге отметился дублем во втором периоде. Канадский форвард в 13-й раз в составе «Пантерз» провёл отрезок, сумев забросить несколько шайб за одну двадцатиминутку.
По этому показателю Картер вышел на второе место в клубной истории, повторив результат Джонатана Юбердо. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Павлу Буре (14), к повторению достижения которого Вераге сегодня вплотную приблизился.
