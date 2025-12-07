Скидки
Хоккей Новости

Брэд Маршан повторил достижение Алексея Ковалёва в «Пантерз» 12-летней давности

Брэд Маршан повторил достижение Алексея Ковалёва в «Пантерз» 12-летней давности
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Проворов, Силлинджер) – 07:39 (pp)     1:1 Родригес (Самоскевич) – 09:47     1:2 Воронков (Проворов, Веренски) – 25:26     1:3 Вуд (Койл, Лундестрём) – 25:57     1:4 Марченко (Фантилли, Воронков) – 30:24     2:4 Вераге (Джонс, Маршан) – 31:15     3:4 Вераге (Маршан, Беннетт) – 33:10 (pp)     4:4 Джонс (Райнхарт, Беннетт) – 36:11 (pp)     4:5 Силлинджер (Джонсон, Матейчук) – 38:26     4:6 Лундестрём (Вуд, Смит) – 42:27     5:6 Маршан (Беннетт, Вераге) – 44:21     6:6 Лунделль (Луостаринен) – 54:18     7:6 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:56    

В составе «Флориды» забивали Эван Родригес, Картер Вераге (дважды), Сет Джонс и Брэд Маршан, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

К заброшенной шайбе 37-летний Маршан добавил ещё и ассистентский хет-трик, в общей сложности записав на свой счёт 4 (1+3) очка. Канадский форвард стал лишь пятым игроком в истории «Флориды», набравшим 3+ очка в одном матче за клуб в возрасте 37+ лет.

Рекорд здесь принадлежит Яромиру Ягру и Джо Нуиндайку (по четыре матча), следом располагается Гэри Робертс (три матча). Маршан же сегодня повторил достижение Алексея Ковалёва, который в январе 2013 года провёл единственный матч за «Флориду» с 3+ очками в таком возрасте.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2013, воскресенье. 04:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Юбердо (Мюллер, Ковалёв) – 03:37 (5x5)     2:0 Кэмпбелл – 06:42 (5x4)     3:0 Кэмпбелл (Ковалёв, Уайсс) – 16:47 (5x3)     4:0 Апшолл (Юбердо, Флайшман) – 17:27 (5x4)     5:0 Ковалёв (Юбердо, Куба) – 23:35 (5x5)     5:1 Дуайер (Питканен, Фолк) – 29:15 (5x5)    
