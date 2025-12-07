Брэд Маршан повторил достижение Алексея Ковалёва в «Пантерз» 12-летней давности

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Флориды» забивали Эван Родригес, Картер Вераге (дважды), Сет Джонс и Брэд Маршан, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

К заброшенной шайбе 37-летний Маршан добавил ещё и ассистентский хет-трик, в общей сложности записав на свой счёт 4 (1+3) очка. Канадский форвард стал лишь пятым игроком в истории «Флориды», набравшим 3+ очка в одном матче за клуб в возрасте 37+ лет.

Рекорд здесь принадлежит Яромиру Ягру и Джо Нуиндайку (по четыре матча), следом располагается Гэри Робертс (три матча). Маршан же сегодня повторил достижение Алексея Ковалёва, который в январе 2013 года провёл единственный матч за «Флориду» с 3+ очками в таком возрасте.