В игре с «Рейнджерс» Нечас повторил достижение Панарина в этом сезоне НХЛ

Сегодня, 6 декабря, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Конор Шири и Артемий Панарин, а за «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Паркер Келли и Натан Маккиннон. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «лавин» Маккиннон.

При этом одним из самых результативных игроков матча стал нападающий «Колорадо» Мартин Нечас, оформивший ассистентский хет-трик. Чешский форвард в третий раз в нынешнем сезоне сделал три результативные передачи в одном матче, повторив достижение Куинна Хьюза и как раз Панарина.

Лидирует в сезоне-2025/2026 по матчам с тремя результативными передачами защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (четыре встречи).

* Martin Necas (0-3—3) collected three assists in a game for the third time this season, tied with Quinn Hughes and Artemi Panarin for the second most among all players. Evan Bouchard (4) leads the NHL.