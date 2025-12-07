Голкипер «Каролины» Брэндон Бусси повторил достижение Игоря Шестёркина в НХЛ

В ночь со 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Для голкипера «Каролины» Брэндона Бусси эта победа стала восьмой за карьеру в НХЛ. При этом американский вратарь уложился за девять матчей, что является повторением рекорда североамериканской лиги по наибольшему числу выигранных встреч на таком отрезке карьеры.

Ранее столько же побед в первых девяти матчах в лиге одержали Франк Бримсек (1938), Боб Фрёз (1983), Виктор Фаст (2013), Фредерик Андерсен (2013), Мартин Джонс (2013), Игорь Шестёркин (2020) и Спенсер Найт (2021).

Примечательно, что Бусси и Андерсен сейчас являются одноклубниками по «Харрикейнз».