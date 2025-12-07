Скидки
Лос-Анджелес Кингз – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 7 декабря 2025, счет 6:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» разгромил «Чикаго» в НХЛ, на счету Кузьменко гол
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арены» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Фёгеле (Мур) – 21:55     2:0 Кузьменко (Фиала) – 36:38 (pp)     3:0 Кларк (Тюркотт, Перри) – 39:08     4:0 Кларк (Кемпе, Лаферрье) – 44:46     5:0 Андерсон (Дано, Даути) – 46:18     6:0 Тюркотт (Андерсон, Даути) – 49:34    

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко отметился голом. Помимо него, шайбы забрасывали Уоррен Фёгеле, Брандт Кларк (2), Майки Андерсон и Алекс Тюркотт.

Нападающий «Блэкхоукс» Илья Михеев (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече Лос-Анджелес Кингз» встретится на выезде с «Ютой Мамонт» 9 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 8 декабря.

