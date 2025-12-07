«Лос-Анджелес» разгромил «Чикаго» в НХЛ, на счету Кузьменко гол
Поделиться
В ночь с 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арены» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Фёгеле (Мур) – 21:55 2:0 Кузьменко (Фиала) – 36:38 (pp) 3:0 Кларк (Тюркотт, Перри) – 39:08 4:0 Кларк (Кемпе, Лаферрье) – 44:46 5:0 Андерсон (Дано, Даути) – 46:18 6:0 Тюркотт (Андерсон, Даути) – 49:34
Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко отметился голом. Помимо него, шайбы забрасывали Уоррен Фёгеле, Брандт Кларк (2), Майки Андерсон и Алекс Тюркотт.
Нападающий «Блэкхоукс» Илья Михеев (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече Лос-Анджелес Кингз» встретится на выезде с «Ютой Мамонт» 9 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 8 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
08:50
-
08:40
-
08:32
-
08:12
-
07:40
-
07:15
-
06:30
-
06:13
-
06:11
-
06:03
-
05:59
-
05:49
-
05:43
-
05:35
-
05:35
-
05:33
-
03:38
-
02:48
-
02:37
- 6 декабря 2025
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:23
-
22:56
-
22:52
-
22:24
-
21:54
-
21:22
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:18
-
18:46
-
18:14
-
17:48