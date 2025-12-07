«Лос-Анджелес» разгромил «Чикаго» в НХЛ, на счету Кузьменко гол

В ночь с 6 на 7 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Крипто.ком-Арены» (Лос-Анджелес, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко отметился голом. Помимо него, шайбы забрасывали Уоррен Фёгеле, Брандт Кларк (2), Майки Андерсон и Алекс Тюркотт.

Нападающий «Блэкхоукс» Илья Михеев (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече Лос-Анджелес Кингз» встретится на выезде с «Ютой Мамонт» 9 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 8 декабря.