Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов о возможной игре «Вашингтона» в России: это поможет нашему хоккею проверить силы

Михайлов о возможной игре «Вашингтона» в России: это поможет нашему хоккею проверить силы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддержал идею президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на матчи в Россию. Ранее Третьяк предложил позвать «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

«Идея хорошая, но пойдёт ли руководство НХЛ на это, позволит ли «Вашингтону» приехать. Вопрос ещё в том, с кем они будут играть – со сборной или каким-то клубом. В любом случае поддерживаю такую инициативу. Это поможет нашему сегодняшнему хоккею проверить свои силы. Мы давно не играем на международном уровне, так что встреча с «Вашингтоном» будет полезной», – приводит слова Михайлов «Советский спорт».

Материалы по теме
Третьяк: будем работать, чтобы на Кубок Первого канала приехал «Вашингтон» с Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android