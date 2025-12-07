Михайлов о возможной игре «Вашингтона» в России: это поможет нашему хоккею проверить силы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддержал идею президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на матчи в Россию. Ранее Третьяк предложил позвать «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

«Идея хорошая, но пойдёт ли руководство НХЛ на это, позволит ли «Вашингтону» приехать. Вопрос ещё в том, с кем они будут играть – со сборной или каким-то клубом. В любом случае поддерживаю такую инициативу. Это поможет нашему сегодняшнему хоккею проверить свои силы. Мы давно не играем на международном уровне, так что встреча с «Вашингтоном» будет полезной», – приводит слова Михайлов «Советский спорт».