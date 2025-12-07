Скидки
Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Виннипег Джетс, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 6:2, НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» одержал победу над «Виннипегом», у Подколзина — передача
Комментарии

В ночь на 7 декабря в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали хозяева со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 03:00     2:0 Драйзайтль (Бушар) – 04:37     3:0 Савуа (Экхольм, Подколзин) – 07:24     4:0 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 13:31 (pp)     5:0 Лазар (Янмарк, Эмберсон) – 22:42     5:1 Виларди (Шайфли, Коннор) – 44:12     6:1 Томашек (Фредерик) – 53:29     6:2 Кёпке (Пирсон, Пионк) – 55:25    

В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Мэтт Савуа, Эван Бушар, Кёртис Лазар и Давид Томашек, а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Коул Кёпке.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу. Форвард гостей Владислав Наместников в этой встрече не отличился.

В следующем матче «Ойлерз» примут «Баффало Сэйбрз», а «Джетс» дома сыграют с «Даллас Старз». Обе игры пройдут в ночь на 10 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
