«Эдмонтон» одержал победу над «Виннипегом», у Подколзина — передача

В ночь на 7 декабря в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали хозяева со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Мэтт Савуа, Эван Бушар, Кёртис Лазар и Давид Томашек, а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Коул Кёпке.
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу. Форвард гостей Владислав Наместников в этой встрече не отличился.
В следующем матче «Ойлерз» примут «Баффало Сэйбрз», а «Джетс» дома сыграют с «Даллас Старз». Обе игры пройдут в ночь на 10 декабря.
- 7 декабря 2025
-
08:50
-
08:40
-
08:32
-
08:12
-
07:40
-
07:15
-
06:30
-
06:13
-
06:11
-
06:03
-
05:59
-
05:49
-
05:43
-
05:35
-
05:35
-
05:33
-
03:38
-
02:48
-
02:37
- 6 декабря 2025
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:23
-
22:56
-
22:52
-
22:24
-
21:54
-
21:22
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:18
-
18:46
-
18:14
-
17:48