«Эдмонтон» одержал победу над «Виннипегом», у Подколзина — передача

В ночь на 7 декабря в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали хозяева со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Мэтт Савуа, Эван Бушар, Кёртис Лазар и Давид Томашек, а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди и Коул Кёпке.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу. Форвард гостей Владислав Наместников в этой встрече не отличился.

В следующем матче «Ойлерз» примут «Баффало Сэйбрз», а «Джетс» дома сыграют с «Даллас Старз». Обе игры пройдут в ночь на 10 декабря.