Сиэтл Кракен — Детройт Ред Уингз, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 3:4, НХЛ 2025/2026

«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Детройту»
Комментарии

В ночь на 7 декабря в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Финни (Даниэльсон, Сандин-Пелликка) – 07:06 (pp)     1:1 Монтур (Эберле, Бенирс) – 16:16     1:2 Копп (Эдвинссон, Зайдер) – 25:10     2:2 Ларссон (Данн, Картье) – 26:44     3:2 Стивенсон (Ларссон, Толванен) – 32:44     3:3 ван Римсдайк (Комфер, Эдвинссон) – 39:32     3:4 Кейн (Дебринкэт) – 57:31    

В составе «Сиэтла» отличились Брэндон Монтур, Адам Ларссон и Чандлер Стивенсон, заброшенными шайбами за «Детройт» отметились Эммитт Финни, Эндрю Копп, Джеймс ван Римсдайк и Патрик Кейн.

«Сиэтл» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками после 26 матчей. «Детройт» располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 29 играх.

В следующем матче «Сиэтл» примет «Лос-Анджелес Кингз» в ночь на 11 декабря, а «Детройт» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» в ночь на 9 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
