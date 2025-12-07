«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Детройту»

В ночь на 7 декабря в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали гости со счётом 4:3.
В составе «Сиэтла» отличились Брэндон Монтур, Адам Ларссон и Чандлер Стивенсон, заброшенными шайбами за «Детройт» отметились Эммитт Финни, Эндрю Копп, Джеймс ван Римсдайк и Патрик Кейн.
«Сиэтл» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками после 26 матчей. «Детройт» располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 29 играх.
В следующем матче «Сиэтл» примет «Лос-Анджелес Кингз» в ночь на 11 декабря, а «Детройт» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» в ночь на 9 декабря.
