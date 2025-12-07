Расписание матчей ВХЛ на 7 декабря 2025 года

Сегодня, 7 декабря, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Торос» – «Звезда»;

15:00. «Югра» – «Кристалл»;

17:00. АКМ – «Омские Крылья».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.