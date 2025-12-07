Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от проигрыша «Ванкуверу»
В ночь на 7 декабря в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Цуккарелло, Тренин) – 03:11 1:1 Вилландер (Карлссон, Дебраск) – 29:29 2:1 Петтерссон (Вилландер, Рятю) – 31:46 3:1 Рятю (Кейн) – 35:12 4:1 Рятю – 45:09 4:2 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 57:22 (pp)
В составе победителей отличились Том Вилландер, Элиас Петтерссон и Аату Рятю (дважды), а шайбы за «Миннесоту» на свой счёт записали Мэтт Болди и Матс Цуккарелло.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, а форварды Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин в этой встрече не отличились.
В следующем матче «Ванкувер» примет «Детройт Ред Уингз», а «Миннесота» сыграет с «Сиэтл Кракен» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 9 декабря.
