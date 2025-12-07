Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от проигрыша «Ванкуверу»

В ночь на 7 декабря в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Том Вилландер, Элиас Петтерссон и Аату Рятю (дважды), а шайбы за «Миннесоту» на свой счёт записали Мэтт Болди и Матс Цуккарелло.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, а форварды Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин в этой встрече не отличились.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Детройт Ред Уингз», а «Миннесота» сыграет с «Сиэтл Кракен» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 9 декабря.