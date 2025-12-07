Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Авангард» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Авангард» — «Спартак» 7 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 31 матч, набрал 43 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч находится на шестой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
У «Авангарда» проблемы, а Ги Буше мощно критикуют. Нужны ли Омску глобальные перемены?
У «Авангарда» проблемы, а Ги Буше мощно критикуют. Нужны ли Омску глобальные перемены?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android