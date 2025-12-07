Скидки
Результаты матчей НХЛ на 7 декабря 2025 года

Комментарии

В ночь на 7 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 декабря 2025 года:

«Оттава Сенаторз» – «Сент-Луис Блюз» — 1:2;
«Калгари Флэймз» – «Юта Мамонт» — 2:0;
«Бостон Брюинз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс» — 1:2 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» — 6:3;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:0;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» — 6:2;
«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд» — 4:2;
«Сиэтл Кракен» – «Детройт Ред Уингз» — 3:4.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
