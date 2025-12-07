«Впервые слышу». Игрок «Шанхайских Драконов» Сюсиз — про слухи об отставке Галлана

Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз рассказал о доверии игроков команды главному тренеру Жерару Галлану и вере в его систему игры. В пятницу, 5 декабря, Галлан пропустил пресс‑конференцию после поражения от «Торпедо» (3:4 Б), в пресс-службе заявили, что специалист уехал в аэропорт.

– На фоне последних результатов появилась информация, что Жерар Галлан может быть отправлен в отставку. Видели ли вы эти новости?

– Я слышу об этом впервые. Не знаю, откуда это взялось.

– Жерар Галлан сможет вывести команду из нынешней ситуации, улучшить результаты «Шанхая»?

– Да. Мы все в него верим. Мы доверяем ему. Мы верим в его систему. Он замечательный человек. Он заботится о каждом игроке как о личности. Сначала игрок, потом хоккей. Мы все очень доверяем ему и верим в него, и он верит в нас, – приводит слова Сюсиза «Спорт день за днём».

На данный момент китайский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 33 матчей.