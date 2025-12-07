Скидки
Авангард — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

«Авангард» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между между местным «Авангардом» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке.

Матч «Авангард» — «Спартак» 7 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 31 матч, в которых набрал 43 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч находится на шестой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
