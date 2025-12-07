«Он был просто великолепен». Тренер «Айлендерс» Руа — об игре Сорокина в матче с «Тампой»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал игру российского вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0). Голкипер смог сохранить свои ворота в неприкосновенности и отразил все 32 броска.

«Он делает всё легко, отличный вратарь. Он был великолепен с самого начала игры.

Во втором периоде Сорокин был невероятно эффективен. У Чирелли было два первоклассных момента у ворот, но Илья сегодня был просто великолепен. Он отлично двигался. Иногда вратарю нужно совершать важные сейвы, и именно этого мы от него и добились. Кроме того, мы блокировали броски, выносили шайбу и делали много других хороших вещей», — приводит слова Руа сайт «Айлендерс».

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер провёл 20 матчей, 10 из которых завершились победой при коэффициенте надёжности 2,47 и 91,2% отражённых бросков.