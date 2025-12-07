Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Шанхайских Драконов» Лабанк: нам нужно воспользоваться предстоящей паузой

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк после поражения от «Торпедо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что китайской команде необходимо воспользоваться предстоящей паузой.

«Ситуация в турнирной таблице тяжёлая, нам нужно воспользоваться предстоящей паузой, отдохнуть и вернуться к работе. Поможет ли нам пауза? Я верю в наших ребят, все верят друг в друга, мы находимся не на том месте в турнирной таблице, где нужно быть, поэтому надо просто работать и идти вперёд шаг за шагом», – приводит слова Лабанка Metaratings.

На данный момент «Шанхайские Драконы» находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 36 очков в 33 матчах.

