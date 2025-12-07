Скидки
«Трактор» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 7 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между между местным «Трактором» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказались бело-голубые (3:2 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 35 встреч, в которых набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 44 очками после 33 матчей находится на пятой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
