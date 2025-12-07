«Салават Юлаев» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 7 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между между местным «Салаватом Юлаевым» и московским ЦСКА. Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказались уфимцы (3:2 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» провёл 33 встречи, в которых набрал 31 очко, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 35 очками после 34 матчей находится на девятой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.