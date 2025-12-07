Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между между местным «Салаватом Юлаевым» и московским ЦСКА. Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказались уфимцы (3:2 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» провёл 33 встречи, в которых набрал 31 очко, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 35 очками после 34 матчей находится на девятой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android