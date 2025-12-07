Скидки
Главная Хоккей Новости

Сергей Черкас: не ожидал такой хорошей игры от «Северстали»

Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас заявил, что не ожидал успешной игры от «Северстали» в нынешнем сезоне КХЛ, а также высоко оценил выступление «Торпедо».

«Я не ожидал такой хорошей игры от «Северстали». Всем было понятно, что Козырев быстро прогрессирующий тренер, но команда прыгнула очень высоко. Они борются за лидерство на Западе. «Северсталь» – действительно играющая команда, которая очень хорошо двигается.

Ещё сейчас мне очень нравится «Торпедо». Мне казалось, что у Нижнего нет никаких предпосылок для успешной игры. Всё-таки в прошлом сезоне они вышли в плей-офф с восьмого места… Кто бы мог подумать, что «Торпедо» залезет так далеко», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Команда из Череповца занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 35 матчах. Нижегородский клуб располагается на четвёртой строчке с 45 очками после 35 игр.

