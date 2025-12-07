СДК КХЛ оштрафовал четырёх хоккеистов по итогам минувшего игрового дня

Спортивно-дисциплинарный комитет оштрафовал нападающего «Металлурга» Никиту Михайлиса, форварда «Лады» Томаша Юрчо, игрока «Барыса» Ансара Шайхмедденова и хоккеиста «Адмирала» Павла Шэна. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей:

«Нефтехимик» – «Металлург»

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Металлурга» Никиту Михайлиса наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Лада» – «Динамо» Москва

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Лады» Томаша Юрчо наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Барыс» – «Спартак»

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» Ансара Шайхмедденова наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Адмирал» – «Локомотив»

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Адмирала» Павла Шэна по п. 3.4 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении.