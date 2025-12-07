Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА — Амур, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов, хабаровчане прервали шестиматчевую серию поражений
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и местный «Амур». Победу в серии буллитов одержали хабаровчане со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

На 29-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил первый гол. На 31-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 49-й минуте нападающий Кирилл Слепец отыграл одну шайбу «Амура». На 50-й минуте форвард хабаровчан Ярослав Лихачёв сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Кирилл Петьков вывел «Амур» вперёд. На 56-й минуте форвард СКА Марат Хайруллин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победитель выявлен не был. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты хабаровского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Амур» прервал серию из шести поражений.

В следующем матче СКА примет «Шанхайских Драконов» 16 декабря, а на следующий день хабаровчане дома сыграют с «Адмиралом».

