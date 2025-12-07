СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов, хабаровчане прервали шестиматчевую серию поражений

Сегодня, 7 декабря, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и местный «Амур». Победу в серии буллитов одержали хабаровчане со счётом 4:3.

На 29-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил первый гол. На 31-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 49-й минуте нападающий Кирилл Слепец отыграл одну шайбу «Амура». На 50-й минуте форвард хабаровчан Ярослав Лихачёв сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Кирилл Петьков вывел «Амур» вперёд. На 56-й минуте форвард СКА Марат Хайруллин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победитель выявлен не был. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты хабаровского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Амур» прервал серию из шести поражений.

В следующем матче СКА примет «Шанхайских Драконов» 16 декабря, а на следующий день хабаровчане дома сыграют с «Адмиралом».