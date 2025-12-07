Скидки
Форвард «Амура» Петьков получил четыре минуты штрафа сразу после своего гола

Форвард «Амура» Петьков получил четыре минуты штрафа сразу после своего гола
Комментарии

Нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Петьков получил четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой сразу после своей заброшенной шайбы в ворота санкт-петербургского СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

На 53-й минуте Петьков вывел свою команду вперёд, после чего, празднуя заброшенную шайбу, попал клюшкой защитнику армейцев Егору Зеленову по лицу. Судьи посмотрели повтор и выписали 2+2 форварду «Амура».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что хоккеисты СКА смогли реализовать это большинство, нападающий Марат Хайруллин помог своей команде сравнять счёт.

