«Авангард» — «Спартак»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 7 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между между местным «Авангардом» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд.

«Авангард»:

«Спартак»:

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 31 матч, в которых набрал 43 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч находится на шестой строчке Западной конференции.