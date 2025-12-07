Скидки
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ. Сегодня, 7 декабря, «островитяне» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:0. Сорокин провёл третий в сезоне «сухой» матч в регулярных чемпионатах, отразив 32 броска.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:6).

Второй звездой признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который забил два гола в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

