Рябыкин — о переходе Георгиева: на мой взгляд, «Спартак» сделал сильный ход

Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин оценил переход вратаря Александра Георгиева в «Спартак». В двух матчах за красно-белых в КХЛ 29-летний голкипер пропустил шесть шайб при 84,2% отражённых бросков.

«На мой взгляд, «Спартак» сделал сильный ход. Георгиев провёл в НХЛ не одну сотню матчей, находится в отличном хоккейном возрасте, ведь ему ещё нет и тридцати, а для вратаря это самый расцвет. Думаю, что в списке Дриджера и Ко Георгиев точно не окажется», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Георгиев подписал двухлетнее соглашение с красно-белыми 25 ноября. За карьеру в НХЛ Александр провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».

Матч «Авангард» — «Спартак» 7 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
