Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ребята не роботы, произошёл сбой». Ларионов подвёл итоги матча с «Амуром»

«Ребята не роботы, произошёл сбой». Ларионов подвёл итоги матча с «Амуром»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Амура» в серии буллитов со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

— Хороший матч, мы счастливы, что закончили эту серию, из четырёх игр на выезде взяли семь очков. Требовать от команды больше было бы неправильно, горжусь ребятами. «Амуру» хочу пожелать успехов дальше. Мы едем обратно, будет небольшой перерыв, готовимся дальше.

— Вам нравятся такие матчи-перестрелки?
— Игра должна быть зрелищной. Зрители получили эмоции – 0:2, 3:3, овертайм с массой моментов, буллиты, этим и хорош хоккей.

— Как стиль соперника влияет на подготовку к матчу?
— Ты не можешь за 24 часа подготавливаться к сопернику, главный момент – восстановление. Лечь вовремя спать, зарядить батарейки. Если заряд низкий, ожидаешь, что где-то будет сбой. Он произошёл. «Амур» — хорошая команда, которая борется до конца, с ними надо считаться. Нам было важно быть более свежими, более рациональными. Ментально, потому что в плане физики сложно.

Четыре игры за шесть дней, с такой разницей во времени, я такого никогда не испытывал. Поэтому и пошли небольшие травмы, пришлось снимать двух игроков, потому что дальше от них требовать было невозможно. Вся подготовка сводилась к тому, чтобы сыграть грамотно, рационально, сыграть по счёту. К сожалению, не сработало. Но ребята не роботы, а люди, и они могут ошибаться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов, хабаровчане прервали шестиматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android