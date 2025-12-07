Ларионов: три матча за четыре дня — накопилась усталость, выбыли Зыков, Локтионов, Сапего

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил поражение от «Амура» (3:4 Б). Армейцы вели со счётом 2:0, после чего отыгрались с 2:3 и упустили победу в серии буллитов.

— Что произошло в концовке?

— Мы в этой поездке теряем игроков, опыт, мастерство. Выбыл Зыков, Локтионов, в конце матча выбыл Сапего с травмой нижней части тела. Усталость, которая накопилась, не может не сказываться. Концентрация играет большую роль. Не могу не отметить, что болельщики повели «Амур» вперёд, дали им глоток воздуха. Рады, что сравняли, вывели игру в овертайм, но по буллитам соперник оказался удачливее.

— Как вам играть «дома» в гостевой атмосфере?

— Очень сложно играть три матча за четыре дня на Дальнем Востоке. Сложнейшее испытание. Молодёжь, которая вышла сегодня, отыграла хороший матч. Ребята постарше видно, что подсели. Кого-то мы потеряли. Надеюсь, перерыв даст возможность восстановить силы и вернуться после паузы в полном составе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.