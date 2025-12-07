Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: три матча за четыре дня — накопилась усталость, выбыли Зыков, Локтионов, Сапего

Ларионов: три матча за четыре дня — накопилась усталость, выбыли Зыков, Локтионов, Сапего
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил поражение от «Амура» (3:4 Б). Армейцы вели со счётом 2:0, после чего отыгрались с 2:3 и упустили победу в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

— Что произошло в концовке?
— Мы в этой поездке теряем игроков, опыт, мастерство. Выбыл Зыков, Локтионов, в конце матча выбыл Сапего с травмой нижней части тела. Усталость, которая накопилась, не может не сказываться. Концентрация играет большую роль. Не могу не отметить, что болельщики повели «Амур» вперёд, дали им глоток воздуха. Рады, что сравняли, вывели игру в овертайм, но по буллитам соперник оказался удачливее.

— Как вам играть «дома» в гостевой атмосфере?
— Очень сложно играть три матча за четыре дня на Дальнем Востоке. Сложнейшее испытание. Молодёжь, которая вышла сегодня, отыграла хороший матч. Ребята постарше видно, что подсели. Кого-то мы потеряли. Надеюсь, перерыв даст возможность восстановить силы и вернуться после паузы в полном составе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Ребята не роботы, произошёл сбой». Ларионов подвёл итоги матча с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android