Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Амура» Андриевский оценил победу над СКА
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

— Непростая игра, было видно в первых двух периодах, что нам не хватало свежести. Было много потерь, неточных передач. У нас два большинства было, где мы «привезли» себе два гола. Но ребята молодцы, проявили характер, вытащили игру. И выиграли наконец по буллитам, и важно было перед паузой прервать неудачную серию.

— Две разные минуты получились – до 50-й минуты одна игра, после – другая. Что изменилось, зашла шайба и игроки кураж поймали?
— Получилось так, но мы по тактике ничего не поменяли. Единственное, СКА начал пасоваться в своей зоне, сдерживать наш натиск, когда мы их ждали в средней зоне. Но тяжело даются голы, поэтому, может, где-то и прорвало. Одна пошла, вторая, третья.

— Тренеры обычно недовольны такими перестрелками.
— Мне такие игры тоже не очень приятно смотреть, когда делается куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0.

— Перед буллитами заменили вратаря, это не сильная сторона Дорожко?
— Не сказал бы, что не его, но он до этого проиграл не одну серию, решили поменять. Как видите, получили два очка.

— Лихачёв много полезных действий делает, но он нередко заигрывается, как вы к этому относитесь?
— Если он будет приносить в атаке больше пользы, чем в обороне, у него будет карт-бланш. Если он будет забивать три, какие вопросы к нему?

— Два периода игра не получалась, нас накрывали с пятака, не давали оттуда бросать.
— Два периода неважные именно в техническом исполнении, было много брака. Связываю с тем, что прошлый матч проиграли, много эмоций потратили, это накладывалось всё. Так получилось, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов, хабаровчане прервали шестиматчевую серию поражений
Комментарии
