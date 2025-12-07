И. о. главного тренера «Амура» Андриевский оценил победу над СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Непростая игра, было видно в первых двух периодах, что нам не хватало свежести. Было много потерь, неточных передач. У нас два большинства было, где мы «привезли» себе два гола. Но ребята молодцы, проявили характер, вытащили игру. И выиграли наконец по буллитам, и важно было перед паузой прервать неудачную серию.

— Две разные минуты получились – до 50-й минуты одна игра, после – другая. Что изменилось, зашла шайба и игроки кураж поймали?

— Получилось так, но мы по тактике ничего не поменяли. Единственное, СКА начал пасоваться в своей зоне, сдерживать наш натиск, когда мы их ждали в средней зоне. Но тяжело даются голы, поэтому, может, где-то и прорвало. Одна пошла, вторая, третья.

— Тренеры обычно недовольны такими перестрелками.

— Мне такие игры тоже не очень приятно смотреть, когда делается куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0.

— Перед буллитами заменили вратаря, это не сильная сторона Дорожко?

— Не сказал бы, что не его, но он до этого проиграл не одну серию, решили поменять. Как видите, получили два очка.

— Лихачёв много полезных действий делает, но он нередко заигрывается, как вы к этому относитесь?

— Если он будет приносить в атаке больше пользы, чем в обороне, у него будет карт-бланш. Если он будет забивать три, какие вопросы к нему?

— Два периода игра не получалась, нас накрывали с пятака, не давали оттуда бросать.

— Два периода неважные именно в техническом исполнении, было много брака. Связываю с тем, что прошлый матч проиграли, много эмоций потратили, это накладывалось всё. Так получилось, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.