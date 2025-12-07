Андриевский ответил на вопрос, ведёт ли «Амур» разговор о снятии с него приставки «и. о.»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский ответил, вело ли руководство клуба с ним разговор о назначении главным тренером.

— Какие планы на паузу и вело ли уже руководство клуба разговор о назначении вас главным тренером?

— Ничего не знаю, это вопрос не ко мне. А у команды будет четыре выходных, будут тяжёлые игры после перерыва, надо отдохнуть, а дальше будем заниматься всеми компонентами, особенно над реализацией моментов, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 3 декабря «Амур» расторг контракт с главным тренером Александром Гальченюком по соглашению сторон.