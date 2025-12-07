Андриевский — о домашней серии: «Амур» недобрал очков, но содержанием игры мы довольны

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский после победы над СКА (4:3 Б) подвёл промежуточный итог домашней серии и заявил, что хабаровский клуб недобрал очков.

— Промежуточный итог домашней серии?

— Я считаю, мы недобрали очков, хотелось бы большего. Мы играли с Минском – лучшая команда лиги сейчас, на мой взгляд, с «Локомотивом» — чемпионом, СКА. Содержанием игры в последних матчах мы довольны, но очков недобрали, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент «Амур» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 35 игр.