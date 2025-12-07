Андриевский — о домашней серии: «Амур» недобрал очков, но содержанием игры мы довольны
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский после победы над СКА (4:3 Б) подвёл промежуточный итог домашней серии и заявил, что хабаровский клуб недобрал очков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5) 2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4) 2:1 Слепец – 48:49 (5x5) 2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5) 2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5) 3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4) 3:4 Бродхёрст – 65:00
— Промежуточный итог домашней серии?
— Я считаю, мы недобрали очков, хотелось бы большего. Мы играли с Минском – лучшая команда лиги сейчас, на мой взгляд, с «Локомотивом» — чемпионом, СКА. Содержанием игры в последних матчах мы довольны, но очков недобрали, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
На данный момент «Амур» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 35 игр.
