Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андриевский — о домашней серии: «Амур» недобрал очков, но содержанием игры мы довольны

Андриевский — о домашней серии: «Амур» недобрал очков, но содержанием игры мы довольны
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский после победы над СКА (4:3 Б) подвёл промежуточный итог домашней серии и заявил, что хабаровский клуб недобрал очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Бландизи (Поляков) – 28:27 (4x5)     2:0 Поляков (Голдобин, Плотников) – 30:31 (5x4)     2:1 Слепец – 48:49 (5x5)     2:2 Лихачёв (Дыбленко) – 49:23 (5x5)     2:3 Петьков (Рыков, Дыбленко) – 53:59 (5x5)     3:3 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 55:04 (5x4)     3:4 Бродхёрст – 65:00    

— Промежуточный итог домашней серии?
— Я считаю, мы недобрали очков, хотелось бы большего. Мы играли с Минском – лучшая команда лиги сейчас, на мой взгляд, с «Локомотивом» — чемпионом, СКА. Содержанием игры в последних матчах мы довольны, но очков недобрали, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент «Амур» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 35 игр.

Материалы по теме
Андриевский ответил на вопрос, ведёт ли «Амур» разговор о снятии с него приставки «и. о.»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android