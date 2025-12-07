Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» рассказал о том, как противостоять атаке красно-белых.

«Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Стараемся всегда качественно обороняться и действовать у своих ворот. Неважно, с кем мы играем: со «Спартаком» или с Магнитогорском, где также команда показывает крайне атакующий хоккей. Мы всегда должны грамотно действовать в защите. Играя атака на атаку, у тебя не получится победить», — приводит слова Буше пресс-служба омского клуба.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками после 31 матча.