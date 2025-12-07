Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» рассказал о том, как противостоять атаке красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
1-й период
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов – 10:15 (5x5)    

«Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Стараемся всегда качественно обороняться и действовать у своих ворот. Неважно, с кем мы играем: со «Спартаком» или с Магнитогорском, где также команда показывает крайне атакующий хоккей. Мы всегда должны грамотно действовать в защите. Играя атака на атаку, у тебя не получится победить», — приводит слова Буше пресс-служба омского клуба.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками после 31 матча.

