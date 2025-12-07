«Вся эта игра — какая-то шутка». Тренер «Коламбуса» Эвасон — после 6:7 с «Флоридой»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (6:7 ОТ). По ходу встречи «жакеты» вели 4:1 и 6:4.

«Вся эта игра – какая-то шутка. Вот чем я это объясняю. Во всех отношениях. Вся игра была шуткой. Наши ребята молодцы. У них нет никаких проблем. Они знают, что произошло. Завтра вечером они будут готовы к новой игре и выложатся на полную. Мы играли отлично», – приводит слова Эвасона Sportsnet.

Отметим, что тренер взял челлендж на предмет паса рукой у Брэда Маршана в эпизоде со второй шайбой «Флориды», но судьи засчитали гол. В игре также произошел ещё один эпизод с участием Маршана: форвард подслушивал слова Эвасона во время тайм-аута «Коламбуса».