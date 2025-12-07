«Вся эта игра — какая-то шутка». Тренер «Коламбуса» Эвасон — после 6:7 с «Флоридой»
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (6:7 ОТ). По ходу встречи «жакеты» вели 4:1 и 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Проворов, Силлинджер) – 07:39 (pp) 1:1 Родригес (Самоскевич) – 09:47 1:2 Воронков (Проворов, Веренски) – 25:26 1:3 Вуд (Койл, Лундестрём) – 25:57 1:4 Марченко (Фантилли, Воронков) – 30:24 2:4 Вераге (Джонс, Маршан) – 31:15 3:4 Вераге (Маршан, Беннетт) – 33:10 (pp) 4:4 Джонс (Райнхарт, Беннетт) – 36:11 (pp) 4:5 Силлинджер (Джонсон, Матейчук) – 38:26 4:6 Лундестрём (Вуд, Смит) – 42:27 5:6 Маршан (Беннетт, Вераге) – 44:21 6:6 Лунделль (Луостаринен) – 54:18 7:6 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:56
«Вся эта игра – какая-то шутка. Вот чем я это объясняю. Во всех отношениях. Вся игра была шуткой. Наши ребята молодцы. У них нет никаких проблем. Они знают, что произошло. Завтра вечером они будут готовы к новой игре и выложатся на полную. Мы играли отлично», – приводит слова Эвасона Sportsnet.
Отметим, что тренер взял челлендж на предмет паса рукой у Брэда Маршана в эпизоде со второй шайбой «Флориды», но судьи засчитали гол. В игре также произошел ещё один эпизод с участием Маршана: форвард подслушивал слова Эвасона во время тайм-аута «Коламбуса».
