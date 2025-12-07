«Нелогичное решение». Рябыкин — об уходе Кравчука и Ковалёва из «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал увольнение Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука из тренерского штаба «Спартака».

– Что вас удивило в КХЛ на границе осени и зимы?

– У нас интересная лига, многое может удивить (смеётся). Наверное, бросился в глаза уход двух тренеров «Спартака» – Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука. Не совсем логичное решение.

– Почему?

– У «Спартака» было второе-третье большинство в чемпионате, одна из лучших атак последних лет. Это к вопросу об отставке, скажем, Ковалёва, который, как сообщалось в прессе, именно за эти участки отвечал.

– Логики в этих отставках – такой же ноль, как в вашем уходе из «Локомотива»?

– Послушайте, уже нет смысла «Локомотив» вспоминать, тем более в прессе. Это была страничка из моей хоккейной жизни, надо оставить на ней весь позитив, а всё остальное – убрать, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.