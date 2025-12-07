Скидки
«Вашингтон» — «Коламбус»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

Комментарии

В ночь на 8 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Это третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух матчах победу одержали «столичные» (5:1, 5:1).

В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 29 встреч, в которых набрал 37 очков, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 32 очками после 28 матчей находится на девятой строчке Востока.

