Третьяк — о хоккее «3 на 3»: этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что хоккей «3 на 3» в будущем войдёт в программу Олимпиады.

– Турнир «3 на 3» для вратарей – это просто убийственный экзамен. Я вспоминаю: когда играл против тройки Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова, то это ты постоянно в работе, моменты у обоих ворот.

И в Северной Америке, и мы сделали, чтобы во время овертайма играли «3 на 3», был интерес, было много моментов, игра вратарей, нападающие показывают своё мастерство. Поэтому думаю, что этот формат приживается.

– Какими вы видите перспективы этого формата на ближайших Олимпиадах?

– Думаю, со временем он войдёт в программу. Этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов. Люди приходят, чтобы посмотреть игру вратарей, нападающих. А при игре «5 на 5» порой происходит по 10 бросков за период, куда это годится? Когда же за минуту могут нанести три-четыре броска, то это интересно.

Почему люди любят баскетбол, волейбол? Потому что там каждый раз забивают, очень много моментов, адреналин, – приводит слова Третьяка ТАСС.