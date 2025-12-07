Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — о хоккее «3 на 3»: этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов

Третьяк — о хоккее «3 на 3»: этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что хоккей «3 на 3» в будущем войдёт в программу Олимпиады.

– Турнир «3 на 3» для вратарей – это просто убийственный экзамен. Я вспоминаю: когда играл против тройки Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова, то это ты постоянно в работе, моменты у обоих ворот.

И в Северной Америке, и мы сделали, чтобы во время овертайма играли «3 на 3», был интерес, было много моментов, игра вратарей, нападающие показывают своё мастерство. Поэтому думаю, что этот формат приживается.

– Какими вы видите перспективы этого формата на ближайших Олимпиадах?
– Думаю, со временем он войдёт в программу. Этот формат будоражит болельщиков, очень много моментов. Люди приходят, чтобы посмотреть игру вратарей, нападающих. А при игре «5 на 5» порой происходит по 10 бросков за период, куда это годится? Когда же за минуту могут нанести три-четыре броска, то это интересно.

Почему люди любят баскетбол, волейбол? Потому что там каждый раз забивают, очень много моментов, адреналин, – приводит слова Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
Владислав Третьяк сравнил женский и мужской хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android