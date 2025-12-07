Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» забило в Челябинске семь голов впервые с 1982 года

Московское «Динамо» забило в Челябинске семь голов впервые с 1982 года
Комментарии

Московское «Динамо» впервые забросило семь шайб в Челябинске, бело-голубые забили семь голов в ворота «Трактора» в первые два периода. Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 8
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 00:37 (5x5)     0:2 Комтуа (Уил, Гусев) – 07:12 (5x4)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Глотов) – 15:09 (5x5)     1:3 Швец-Роговой (Слепышев, Гусев) – 17:12 (5x5)     1:4 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 19:53 (5x5)     1:5 Римашевский (Ильенко, Ожиганов) – 26:24 (5x5)     1:6 Уил (Сикура, Гусев) – 29:43 (5x5)     2:6 Рыков (Прибыльский, Коромыслов) – 33:09 (5x5)     2:7 Гусев (Сикура) – 36:42 (5x5)     2:8 Гусев (Уил, Сикура) – 42:41 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Джордан Уил (дважды), Макс Комтуа, Артём Швец-Роговой, Антон Слепышев, Егор Римашевский и Никита Гусев.

Последний раз «Трактор» пропустил от бело-голубых дома восемь голов 21 февраля 1982 года.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место с 44 очками после 33 встреч в турнирной таблице Западной конференции. Челябинский клуб с 35 очками в 35 матчах располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Эксклюзив
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android