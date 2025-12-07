Московское «Динамо» забило в Челябинске семь голов впервые с 1982 года

Московское «Динамо» впервые забросило семь шайб в Челябинске, бело-голубые забили семь голов в ворота «Трактора» в первые два периода. Встреча проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Джордан Уил (дважды), Макс Комтуа, Артём Швец-Роговой, Антон Слепышев, Егор Римашевский и Никита Гусев.

Последний раз «Трактор» пропустил от бело-голубых дома восемь голов 21 февраля 1982 года.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место с 44 очками после 33 встреч в турнирной таблице Западной конференции. Челябинский клуб с 35 очками в 35 матчах располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции.