Московское «Динамо» забило 8 голов и разгромило «Трактор», Гусев набрал 6 очков

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 8:4.

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Джордан Уил и Никита Гусев, набравший шесть очков в матче. Ещё по шайбе забросили Егор Римашевский, Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой и Макс Комтуа. За «Трактор» отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Рыков и Егор Коршков, оформивший дубль. В середине третьего периода большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил Сергей Телегин за удар клюшкой в пах Макса Комтуа.

«Динамо» одержало шестую победу подряд, «Трактор» проиграл четвёртый матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.