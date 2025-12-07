Московское «Динамо» забило 8 голов и разгромило «Трактор», Гусев набрал 6 очков

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 8:4.
Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Джордан Уил и Никита Гусев, набравший шесть очков в матче. Ещё по шайбе забросили Егор Римашевский, Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой и Макс Комтуа. За «Трактор» отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Рыков и Егор Коршков, оформивший дубль. В середине третьего периода большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил Сергей Телегин за удар клюшкой в пах Макса Комтуа.
«Динамо» одержало шестую победу подряд, «Трактор» проиграл четвёртый матч кряду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 декабря 2025
-
16:44
-
16:38
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
15:52
-
15:41
-
15:14
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:36
-
13:34
-
13:29
-
13:10
-
13:05
-
12:50
-
12:38
-
12:24
-
12:08
-
11:48
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
09:44
-
09:30
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:53