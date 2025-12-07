Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Динамо М, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 4:8, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» забило 8 голов и разгромило «Трактор», Гусев набрал 6 очков
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 8:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 8
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 00:37 (5x5)     0:2 Комтуа (Уил, Гусев) – 07:12 (5x4)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Глотов) – 15:09 (5x5)     1:3 Швец-Роговой (Слепышев, Гусев) – 17:12 (6x5)     1:4 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 19:53 (5x5)     1:5 Римашевский (Ильенко, Ожиганов) – 26:24 (5x5)     1:6 Уил (Сикура, Гусев) – 29:43 (5x5)     2:6 Рыков (Прибыльский, Коромыслов) – 33:09 (5x5)     2:7 Гусев (Сикура) – 36:42 (5x5)     2:8 Гусев (Уил, Сикура) – 42:41 (5x4)     3:8 Коршков (Глотов, Гросс) – 54:38 (5x4)     4:8 Коршков (Ливо) – 59:58 (5x4)    

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Джордан Уил и Никита Гусев, набравший шесть очков в матче. Ещё по шайбе забросили Егор Римашевский, Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой и Макс Комтуа. За «Трактор» отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Рыков и Егор Коршков, оформивший дубль. В середине третьего периода большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил Сергей Телегин за удар клюшкой в пах Макса Комтуа.

«Динамо» одержало шестую победу подряд, «Трактор» проиграл четвёртый матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android