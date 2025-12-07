Скидки
Авангард — Спартак, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 7:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» обыграл «Спартак» в матче с 12 голами, Морозов оформил хет-трик
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дамир Шарипзянов и Александр Волков. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Джованни Фьоре, Наиль Якупов, Майкл Маклауд. За «Спартак» хет-трик оформил Иван Морозов. Ещё по голу в составе красно-белых забили Герман Рубцов и Адам Ружичка. После трёх пропущенных шайб на 10-й минуте матча был заменён стартовый вратарь «Спартака» Артём Загидулин на Евгения Волохина.

«Авангард» одержал третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
