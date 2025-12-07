«Авангард» обыграл «Спартак» в матче с 12 голами, Морозов оформил хет-трик

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5.

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дамир Шарипзянов и Александр Волков. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Джованни Фьоре, Наиль Якупов, Майкл Маклауд. За «Спартак» хет-трик оформил Иван Морозов. Ещё по голу в составе красно-белых забили Герман Рубцов и Адам Ружичка. После трёх пропущенных шайб на 10-й минуте матча был заменён стартовый вратарь «Спартака» Артём Загидулин на Евгения Волохина.

«Авангард» одержал третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.