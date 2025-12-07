«Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком»
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5. «Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком».
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5) 2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5) 3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5) 4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5) 5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5) 5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5) 6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5) 6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5) 7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5) 7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5) 7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)
В предыдущий раз «Авангард» одерживал победу над «Спартаком» в домашнем матче 9 октября 2021 года. Тогда омичи обыграли красно-белых со счётом 5:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Толчинский – 04:33 2:0 Найт (Толчинский, Якупов) – 29:17 (5x5) 2:1 Дроздов – 32:00 (5x5) 2:2 Локтионов (Широков, Хохлачёв) – 39:16 (5x5) 3:2 Паре (Каски) – 44:19 (5x5) 4:2 Грицюк (Шарипзянов, Телегин) – 50:26 (5x4) 5:2 Брюквин (Покка) – 55:10 (5x5)
«Авангард» одержал третью победу подряд. «Спартак» потерпел второе поражение кряду. В текущем сезоне команды проведут между собой ещё один матч, который состоится 2 марта на домашней площадке «Спартака».
