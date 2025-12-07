Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком»

«Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком»
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5. «Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

В предыдущий раз «Авангард» одерживал победу над «Спартаком» в домашнем матче 9 октября 2021 года. Тогда омичи обыграли красно-белых со счётом 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Толчинский – 04:33     2:0 Найт (Толчинский, Якупов) – 29:17 (5x5)     2:1 Дроздов – 32:00 (5x5)     2:2 Локтионов (Широков, Хохлачёв) – 39:16 (5x5)     3:2 Паре (Каски) – 44:19 (5x5)     4:2 Грицюк (Шарипзянов, Телегин) – 50:26 (5x4)     5:2 Брюквин (Покка) – 55:10 (5x5)    

«Авангард» одержал третью победу подряд. «Спартак» потерпел второе поражение кряду. В текущем сезоне команды проведут между собой ещё один матч, который состоится 2 марта на домашней площадке «Спартака».

Материалы по теме
«Авангард» обыграл «Спартак» в матче с 12 голами, Морозов оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android