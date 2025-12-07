«Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5. «Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком».

В предыдущий раз «Авангард» одерживал победу над «Спартаком» в домашнем матче 9 октября 2021 года. Тогда омичи обыграли красно-белых со счётом 5:2.

«Авангард» одержал третью победу подряд. «Спартак» потерпел второе поражение кряду. В текущем сезоне команды проведут между собой ещё один матч, который состоится 2 марта на домашней площадке «Спартака».