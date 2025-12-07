В матче «Авангард» — «Спартак» состоялась яркая драка после финальной сирены

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5. Сразу после финальной сирены в центре площадки подрались нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв и защитник «Спартака» Даниил Орлов.

Хоккеисты обменялись ударами, после чего Орлов завалил оппонента на лёд. Оба игрока получили повреждения в драке. Пономарёв был дополнительно наказан малым и дисциплинарным до конца игры штрафами как зачинщик драки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.